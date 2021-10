Irpinia, due persone arrestate per spaccio: sequestrati hashish e marijuana (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Continua l’azione preventiva e repressiva dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, messa in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, che sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare consistenti quantitativi di stupefacenti. Nel decorso fine settimana, nonostante l’elevato numero di risorse impiegate nel presidio ai seggi elettorali, i Carabinieri delle Compagnie di Avellino e Solofra hanno tratto in arresto, in distinte circostanze, due uomini ritenuti responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 54enne di Avellino, già noto alle Forze dell’Ordine per tale tipologia di reato, che, all’esito di perquisizione domiciliare eseguita dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino con l’ausilio di un cane ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Continua l’azione preventiva e repressiva delloe del consumo di sostanze stupefacenti, messa in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, che sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare consistenti quantitativi di stupefacenti. Nel decorso fine settimana, nonostante l’elevato numero di risorse impiegate nel presidio ai seggi elettorali, i Carabinieri delle Compagnie di Avellino e Solofra hanno tratto in arresto, in distinte circostanze, due uomini ritenuti responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 54enne di Avellino, già noto alle Forze dell’Ordine per tale tipologia di reato, che, all’esito di perquisizione domiciliare eseguita dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino con l’ausilio di un cane ...

