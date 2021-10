In rosso Milano e gli altri Listini europei (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Milano chiude in ribasso insieme alle altre Borse di Eurolandia. Prosegue in affanno la seduta anche a Wall Street, che vede cadere l’S&P-500 dell’1,59%. A pesare sul sentiment degli investitori sono vari fattori come le prospettive di strette da parte della Federal Reserve ed i rischi sull’immobiliare in Cina, con la vicenda Evergrande. Sul mercato valutario, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,162. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,29%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,58% dopo che l’Opec ha deciso di non allentare i rubinetti. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,83%. Tra le principali Borse europee calo deciso per Francoforte, che segna un ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) –chiude in ribasso insieme alle altre Borse di Eurolandia. Prosegue in affanno la seduta anche a Wall Street, che vede cadere l’S&P-500 dell’1,59%. A pesare sul sentiment degli investitori sono vari fattori come le prospettive di strette da parte della Federal Reserve ed i rischi sull’immobiliare in Cina, con la vicenda Evergrande. Sul mercato valutario, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,162. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,29%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,58% dopo che l’Opec ha deciso di non allentare i rubinetti. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,83%. Tra le principali Borse europee calo deciso per Francoforte, che segna un ...

