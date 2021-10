GF Vip 2021 e l’audio offensivo di un’autrice | «Massa di imbecilli cerebrolesi» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 4 ottobre 2021) GFVip6 (US Endemol Shine) Turpiloquio al Grande Fratello Vipma questa volta i concorrenti non c’entrano nulla. Dopo la polemica della scorsa settimana, innescata da una frase a sfondo razzista di Soleil Sorge, il reality di Alfonso Signorini è incappato in un nuovo scivolone, ma a pronunciarlo non è stato uno dei concorrenti, bensì qualcuno all’interno della sala autori o regia del programma. Il che sembra ancora peggio! Stamattina, mentre si trovavano in giardino, Ainett, Aldo, Alex, Miriana, Davide e Nicola hanno sentito per sbaglio un commento “sopra le righe” di. “Ladi. (…) C**zi loro“ ha pronunciato infatti una donna, generando stupore nei concorrenti, che su suggerimento di Silvestri hanno inizialmente fatto finta di niente al fine di continuare ...