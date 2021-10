Fisco | entro il 5 ottobre si pagano le rate di luglio 2020 della pace fiscale

(Di lunedì 4 ottobre 2021) ROMA – Ultima chiamata per versare le“rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” scadute a. È possibile infatti procedere al pagamento fino al prossimo 5, grazie alla possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine fissato dalla legge al 30 settembre 2021. In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, verranno meno i beneficidefinizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Per il pagamento dovranno essere utilizzati i bollettini riferiti all’originaria scadenza dicontenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso dei contribuenti o richiedibile sul ...

ROMA - Ultima chiamata per versare le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" scadute a luglio 2020. È possibile infatti procedere al pagamento fino al 5 ottobre 2021.

(ANSA) – ROMA, 04 OTT – Al via il bonus sanificazione. A partire da oggi e fino al 4 novembre 2021, annuncia l'Agenzia delle Entrate, sarà possibile presentare la domanda per accedere al credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati.