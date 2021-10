Facebook, Instagram, WhatsApp down oggi 4 ottobre 2021: le app non funzionano, cosa è successo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Facebook, Instagram e WhatsApp oggi, lunedì 4 ottobre 2021, sono down. Le app non funzionano. Dalle ore 17.40 le piattaforme social di proprietà di Mark Zuckerberg hanno smesso di funzionare. La popolare app di messaggistica WhatsApp risulta offline, rendendo impossibile inviare e ricevere messaggi di testo, note audio e scambiarsi foto e video con i propri contatti. Situazione simile per Facebook dove viene segnalato l’errore “Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can”. Numerosi problemi anche per Instagram che da diversi minuti non carica il feed con i nuovi contenuti e non consente di visualizzare e caricare nuove Stories. Tantissime le segnalazioni ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 ottobre 2021), lunedì 4, sono. Le app non. Dalle ore 17.40 le piattaforme social di proprietà di Mark Zuckerberg hanno smesso di funzionare. La popolare app di messaggisticarisulta offline, rendendo impossibile inviare e ricevere messaggi di testo, note audio e scambiarsi foto e video con i propri contatti. Situazione simile perdove viene segnalato l’errore “Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can”. Numerosi problemi anche perche da diversi minuti non carica il feed con i nuovi contenuti e non consente di visualizzare e caricare nuove Stories. Tantissime le segnalazioni ...

