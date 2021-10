Ex Presidente Banca Vaticana: Covid è dispositivo per ‘Grande Reset’ (Video) (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’obiettivo di cinquant’anni fa, proprio come nel Grande Reset di oggi, è ridurre drasticamente la popolazione mondiale, smantellare il libero mercato e cancellare tutti i confini. Il “ Grande Reset ” del World Economic Forum è una reiterazione del “Nuovo Ordine Economico Mondiale” degli anni ’60-’70, secondo un eminente economista italiano di cui abbiamo già parlato in passato in … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’obiettivo di cinquant’anni fa, proprio come nel Grande Reset di oggi, è ridurre drasticamente la popolazione mondiale, smantellare il libero mercato e cancellare tutti i confini. Il “ Grande Reset ” del World Economic Forum è una reiterazione del “Nuovo Ordine Economico Mondiale” degli anni ’60-’70, secondo un eminente economista italiano di cui abbiamo già parlato in passato in … proviene da Database Italia.

Advertising

andread1971 : @Corriere c’è invece un ministro pd che con eleganza si dimette e diventa presidente di una banca, banca cui il suo… - Vittorio1Elle : RT @GandalfRevn: “È un vile affarista non si può nominare presidente del Consiglio chi è stato socio della Goldman & Sachs, grande banca d’… - GandalfRevn : RT @GandalfRevn: “È un vile affarista non si può nominare presidente del Consiglio chi è stato socio della Goldman & Sachs, grande banca d’… - silvia92745700 : RT @GandalfRevn: “È un vile affarista non si può nominare presidente del Consiglio chi è stato socio della Goldman & Sachs, grande banca d’… - pasconte1 : Nel 1934 Dulles è nel consiglio d'amministrazione come direttore della banca Schroeder, la banca è il braccio finan… -