Elezioni | crollo affluenza a Comunali | è record negativo

Advertising

SkyTG24 : Elezioni comunali, affluenza definitiva al 54,7%. Crollo a Roma, Milano, Torino e Napoli - Agenzia_Ansa : Crollo dell'affluenza degli elettori per il primo turno delle amministrative a Roma: il dato fa segnare il 48,83%.… - ilgattoromy1 : RT @maurovanetti: Il crollo enorme dell'affluenza mi pare che sia la notizia più interessante di queste elezioni amministrative. Il draghis… - Andyesti : RT @maurovanetti: Il crollo enorme dell'affluenza mi pare che sia la notizia più interessante di queste elezioni amministrative. Il draghis… - Varco001 : RT @maurovanetti: Il crollo enorme dell'affluenza mi pare che sia la notizia più interessante di queste elezioni amministrative. Il draghis… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni crollo

Con il dato dei votanti alle Comunali che si attesta al 54,69% questo primo turno delle amministrative fa segnare un record per la bassa partecipazione al voto: in pratica un elettore su due non si è ...Con il dato dei votanti alle Comunali che si attesta al 54,69% questo primo turno delle amministrative fa segnare un record per la bassa partecipazione al voto: in pratica un elettore su due non si è ...Questa tornata amministrativa ha coinvolto 1.153 municipi, tra quelli monitorati dal Ministero dell'Interno, e la percentuale dei votanti non tiene conto delle comunali in Friuli Venezia Giulia ...ROMA, 04 OTT - Con il dato dei votanti alle Comunali che si attesta al 54,69% questo primo turno delle amministrative fa segnare un record per la bassa partecipazione al voto: in pratica un elettore s ...