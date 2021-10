Covid oggi Sicilia, 183 contagi e 2 morti: bollettino 4 ottobre (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sono 183 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 4 ottobre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti, ma ne sono stati registrati 6 dei giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 11.738 tamponi. Nell’isola gli attualmente positivi scendono a quota 13.617. Da ieri i guariti sono stati 399. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 436, mentre si trovano in terapia intensiva 50 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 19 a Palermo, 84 a Catania, 23 a Messina, 6 a Ragusa, 7 a Trapani, 27 a Siracusa, 7 a Caltanissetta, 10 ad Agrigento. Nessun nuovo caso a Enna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sono 183 i nuovida Coronavirusin, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 2, ma ne sono stati registrati 6 dei giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 11.738 tamponi. Nell’isola gli attualmente positivi scendono a quota 13.617. Da ieri i guariti sono stati 399. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 436, mentre si trovano in terapia intensiva 50 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 19 a Palermo, 84 a Catania, 23 a Messina, 6 a Ragusa, 7 a Trapani, 27 a Siracusa, 7 a Caltanissetta, 10 ad Agrigento. Nessun nuovo caso a Enna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

