Corbo elogia Osimhen | Lo ha mandato la provvidenza

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Napoli ha espugnato l'Artemio Franchi, battendo la Fiorentina per 1-2. Lozano prima e Rrahmani poi hanno regalato la settima vittoria consecutiva in campionato agli azzurri. Ora il Napoli ha il secondo miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Nonostante non sia riuscito a trovare il gol, Victoranche ieri è stato protagonista di un'ottima prestazione. Antonio, noto giornalista, ha parlato di, e non solo, ai microfoni di Radio Marte. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione. FOTO IMAGO"Il Napoli ha incontrato una squadra importante e forte ma allenata da un giovane allenatore, bravo ma forse più bravo ad allenare sé stesso che le squadre. Ha affrontato il Napoli in maniera un po' scriteriata. Vlahovic è stato abbandonato. La forza di Spalletti è la semplicità. Il Napoli ha ...