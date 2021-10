Caso Koulibaly: la solidarietà non basta più (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si sono scusati tutti, o quasi. Il sindaco di Firenze Nardella, la Fiorentina attraverso il direttore generale Barone e poi con una nota ufficiale affidata ai profili social. E hanno mostrato vicinanza a Kalidou Koulibaly e gli altri calciatori neri del Napoli, Anguissa e Osimhen, offesi a più riprese sugli spalti del Franchi durante Fiorentina-Napoli, anche la federcalcio, l’associazione calciatori, altri colleghi colpiti dalle stesse ingiurie a sfondo razzista come Balotelli, poi Rio Ferdinand, Donnarumma, l’ex fiorentino Babacar. E così … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si sono scusati tutti, o quasi. Il sindaco di Firenze Nardella, la Fiorentina attraverso il direttore generale Barone e poi con una nota ufficiale affidata ai profili social. E hanno mostrato vicinanza a Kalidoue gli altri calciatori neri del Napoli, Anguissa e Osimhen, offesi a più riprese sugli spalti del Franchi durante Fiorentina-Napoli, anche la federcalcio, l’associazione calciatori, altri colleghi colpiti dalle stesse ingiurie a sfondo razzista come Balotelli, poi Rio Ferdinand, Donnarumma, l’ex fiorentino Babacar. E così … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

