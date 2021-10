Amministrative | Conte | tempo semina per M5S | presto per mostrare sua forza

Advertising

ItaliaViva : Siamo passati da un governo Conte I antieuropeista e sovranista al governo più europeista del continente con Mario… - lciucciovino : RT @RaiNews: Il leader M5s: mai con la destra, sui ballottaggi valuteremo #elezioni2021 - cugusi1952 : Comunque se i risultati delle amministrative hanno un significato politico ne deduco che il centrosinistra unito vi… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Il leader M5s: mai con la destra, sui ballottaggi valuteremo #elezioni2021 - RaiNews : Il leader M5s: mai con la destra, sui ballottaggi valuteremo #elezioni2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Conte

È il primo commento sul voto per ledel leader del M5s, Giuseppe, mentre Beppe Grillo nel celebrare l'anniversario del Movimento 5 stelle scrive. 'Dodici anni fa abbiamo fatto l'...è travolto assieme a loro è uno zombie della politica' , spiega il giornalista. Il commento di Liguori: clicca qui per vedere il video Clamoroso ribaltone a Roma, "resurrezione - Raggi" e ...Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "I risultati, anche quando non in linea con le nostre ambizioni, non possono ovviamente compromettere il nuovo corso" del M5S, "che va realizzato nel medio e lungo termine, ...Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Su Roma aspetterei, mi sembra che dalle proiezioni ci sia ancora da fare valutazioni con una certa prudenza". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, commentando allo Specia ...