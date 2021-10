A Bologna Lepore vince facile | è sindaco senza ballottaggio

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 5 ottobre 2021) Mancano poco meno della metà dei seggi scrutinati ma il risultato è così netto che il candidato del centrosinistra afa saltare i tappi delle bottiglie di spumante. "La coalizione politica più grande d'Italia e gli elettori ci hanno premiato". Per Matteo, dieci anni assessore e braccio destro delVirginio Merola (Pd), non c'è stato bisogno del. In serata, nel suo quartier generale allestito al Dopolavoro Ferroviario nella prima periferia della città, si affretta a chiamarla una "vittoria del noi", una "vittoria dei progressisti e della città più progressista d'Italia". Il suo più diretto sfidante, l'imprenditore civico Fabio Battistini prestato al centrodestra, la definisce una "vittoria netta, ma più per inerzia che non per acclamazione". I numeri non lasciano spazio ad altre ...