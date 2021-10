Traffico Roma del 03-10-2021 ore 19 | 30

(Di domenica 3 ottobre 2021) LuceverdeBuonasera ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla A1-napoli ancora code 5 km tra Anagni Fiuggi Colleferro versoin città rallentamenti incidente su via di Villa Chigi e poi su via Trionfale altezza via Filipponi si rallenta per incidente anche su via di Villa Ada ed ancora per incidente fuorifortemente rallentato su via Casilina incrocio con via San Michele file persul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana e poi lungo le due carreggiate tra salari e Flaminia con entrata asul viadotto Giubileo 2000 da Prima Porta al Raccordo Anulare si rallenta sulla Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe alla tangenziale est rallentamenti poi sulla tangenziale direzione ...

...le immagini del Ponte dell'Industria ache brucia. Un ponte storico in pieno centro che brucia in pochi minuti in un orario di punta, e addirittura una parte cade, in un momento di...In fase di definizione il piano operativo di mobilitá alternativo per la zona Ostiense - Piazzale della Radio grazie a uno studio direalizzato daservizi per la mobilità. Sarà in ...Roma, Incendio ponte dell'industria. "Lo hanno incendiato per screditare la sindaca”, in sintesi, è il pensiero di molti sul web ...Stamattina su tutti i giornali cartacei e online e a pranzo in tutte le televisioni sono andate le immagini del Ponte dell’Industria a Roma che brucia. Un ponte storico in pieno centro che ...