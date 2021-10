Torino-Juventus 0-1, le reazioni social dei bianconeri (Di domenica 3 ottobre 2021) Szczesny: “Torino è bianconera” Szczesny, portiere della Juventus @imagephotoagencyWojcicech Szczesny ha giocata un’altra partita composta e ordinata, dopo l’inizio difficile di campionato. Il portiere della Juventus ha voluto dedicare un post su Instagram alla vittoria, scrivendo una didascalia, sotto ad alcune foto di ieri, che recita semplicemente: “Torino è bianconera”. View this post on Instagram Un post condiviso da Wojciech Szczesny (@wojciech.szczesny1) De Ligt: “Abbiamo fatto il nostro” Matthijs De Ligt, difensore della JuventusAltra partita sontuosa di De Ligt, che è stato sempre attento in fase difensiva e preciso nelle chiusure. L’olandese ha pubblicato alcuni scatti di ieri: uno che lo ritrae mentre gioca, la foto di squadra e infine ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Szczesny: “è bianconera” Szczesny, portiere della@imagephotoagencyWojcicech Szczesny ha giocata un’altra partita composta e ordinata, dopo l’inizio difficile di campionato. Il portiere dellaha voluto dedicare un post su Instagram alla vittoria, scrivendo una didascalia, sotto ad alcune foto di ieri, che recita semplicemente: “è bianconera”. View this post on Instagram Un post condiviso da Wojciech Szczesny (@wojciech.szczesny1) De Ligt: “Abbiamo fatto il nostro” Matthijs De Ligt, difensore dellaAltra partita sontuosa di De Ligt, che è stato sempre attento in fase difensiva e preciso nelle chiusure. L’olandese ha pubblicato alcuni scatti di ieri: uno che lo ritrae mentre gioca, la foto di squadra e infine ...

