Siparietto Spalletti-Mou a Dazn: “Ma che vuoi vincere tutte le partite?” (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFirenze – Dopo la vittoria del Napoli per 2-1 contro la Fiorentina Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn. L’allenatore azzurro si è incrociato con Mourinho, collegato da Roma, nel post gara. I due hanno subito cominciato a scherzare: “Grande Spallettone, ma vuoi vincere tutte le partite? Ti auguro di perdere la prossima partita fuori casa”, ha detto José. La risposta del tecnico toscano non si è fatta attendere: “Tu sei pericoloso. Qui abbiamo gli amuleti e quello che dici ti tornerà indietro…”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Napoli dopo il Siparietto con l’allenatore portoghese: “Non è facile quando trovi squadre che giocano così. Fare uomo contro uomo tutto campo bisogna avere impatto fisico, a noi non riesce facile, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFirenze – Dopo la vittoria del Napoli per 2-1 contro la Fiorentina Lucianoè intervenuto ai microfoni di. L’allenatore azzurro si è incrociato con Mourinho, collegato da Roma, nel post gara. I due hanno subito cominciato a scherzare: “Grande Spallettone, male? Ti auguro di perdere la prossima partita fuori casa”, ha detto José. La risposta del tecnico toscano non si è fatta attendere: “Tu sei pericoloso. Qui abbiamo gli amuleti e quello che dici ti tornerà indietro…”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Napoli dopo ilcon l’allenatore portoghese: “Non è facile quando trovi squadre che giocano così. Fare uomo contro uomo tutto campo bisogna avere impatto fisico, a noi non riesce facile, ...

