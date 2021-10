“Non me lo merito”. GF Vip, Lulù Selassié scoppia in lacrime: il gesto che la manda fuori di testa (Di domenica 3 ottobre 2021) I primi baci, i primi pianti. Siamo nel vivo oramai di questa sesta edizione del GF Vip. Protagoniste quasi assolute, le principesse, che si sono fatte notare Grande Fratello e sono tra le poche ad aver dato vita a delle dinamiche. Tra l’altro, l’abbiamo già anticipato, Lulù Selassié è stata la prima ragazza a limonare in questa edizione e i suoi sentimenti per Manuel Bortuzzo continuano a crescere. Nonostante tutto la principessa è spesso triste e ieri sera è scoppiata a piangere per colpa di “un segreto”. Da quello che si è capito, pare che Sophie Codegoni abbia fatto una confessione molto privata alle donne della casa, tranne che alle sorelle. Quando Raffaella Fico stava per raccontare a Lulù Selassié questo segreto, è intervenuta Katia Ricciarelli per bloccarla. Sì, avete capito bene. A quel ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 ottobre 2021) I primi baci, i primi pianti. Siamo nel vivo oramai di questa sesta edizione del GF Vip. Protagoniste quasi assolute, le principesse, che si sono fatte notare Grande Fratello e sono tra le poche ad aver dato vita a delle dinamiche. Tra l’altro, l’abbiamo già anticipato,è stata la prima ragazza a limonare in questa edizione e i suoi sentimenti per Manuel Bortuzzo continuano a crescere. Nonostante tutto la principessa è spesso triste e ieri sera èta a piangere per colpa di “un segreto”. Da quello che si è capito, pare che Sophie Codegoni abbia fatto una confessione molto privata alle donne della casa, tranne che alle sorelle. Quando Raffaella Fico stava per raccontare aquesto segreto, è intervenuta Katia Ricciarelli per bloccarla. Sì, avete capito bene. A quel ...

