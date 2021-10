Massimiliano Allegri, la sua Juve inizia a fare paura. Ma dove sono i centravanti? Lo scenario (Di domenica 3 ottobre 2021) Due buone notizie e una così così per Allegri: la Juve ha definitivamente riscoperto come si vince, e magari anche come si fa a non prendere gol. Nel derby contro un Toro gagliardo la Signora si traveste da quella cinica e spietata dei vecchi tempi (specie nelle stracittadine) e ottiene il massimo pur senza spuma tecnico-tattica. Non prendere gol dopo 20 gare consecutive in campionato per quella che è diventata famosa come la difesa top d'Italia e della Nazionale italiana potrebbe sembrare roba da poco. Ma così non è. Significa che dopo l'annata ballerina con Pirlo la Juve sta pian piano ritrovando tempi, misure e distanze. Ora il problema si è spostato in avanti. Il gol di Locatelli è una gemma, degna di un giocatore che in poco tempo si è preso in mano la squadra facendo da raccordo tra difesa e attacco con la personalità del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Due buone notizie e una così così per: laha definitivamente riscoperto come si vince, e magari anche come si fa a non prendere gol. Nel derby contro un Toro gagliardo la Signora si traveste da quella cinica e spietata dei vecchi tempi (specie nelle stracittadine) e ottiene il massimo pur senza spuma tecnico-tattica. Non prendere gol dopo 20 gare consecutive in campionato per quella che è diventata famosa come la difesa top d'Italia e della Nazionale italiana potrebbe sembrare roba da poco. Ma così non è. Significa che dopo l'annata ballerina con Pirlo lasta pian piano ritrovando tempi, misure e distanze. Ora il problema si è spostato in avanti. Il gol di Locatelli è una gemma, degna di un giocatore che in poco tempo si è preso in mano la squadra facendo da raccordo tra difesa e attacco con la personalità del ...

Advertising

GGloriare : RT @Bea_Mary84: “Io preferisco essere criticato molto ma vincente, la compassione si ha solo per quelli che non vincono. E a me non piace e… - juventibus : RT @juventibus: ?? Le parole di mister Massimiliano Allegri dopo la terza vittoria consecutiva in campionato della sua Juve bis, successo ar… - infoitsport : Serie A, Massimiliano Allegri dopo Torino-Juventus: 'Ritrovata la voglia di difendere. Locatelli migliorato molto' - SilviaKin92 : RT @Hermesjuventino: Ancora una vittoria firmata Massimiliano #Allegri, ancora una volta di corto muso, ancora una volta senza subire gol (… - sportli26181512 : On this day - 2 ottobre 2010, Pirlo realizza l'ultimo gol con la maglia rossonera: Il 2 ottobre 2010 il Milan di Ma… -