Il Napoli sa solo vincere: 2-1 a Firenze. La Roma sul velluto (Di domenica 3 ottobre 2021) Fiorentina-Napoli 1-2 MARCATORI: 28' pt Martinez Quarta, 38' pt Lozano, 5' st Rrahmani. FIORENTINA (4-3-3): Dragowski 6.5, Odriozola 6 (32'st Benassi sv), Milenkovic 6.5, Martinez Quarta 6, Biraghi... Leggi su feedpress.me (Di domenica 3 ottobre 2021) Fiorentina-1-2 MARCATORI: 28' pt Martinez Quarta, 38' pt Lozano, 5' st Rrahmani. FIORENTINA (4-3-3): Dragowski 6.5, Odriozola 6 (32'st Benassi sv), Milenkovic 6.5, Martinez Quarta 6, Biraghi...

