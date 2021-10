Francia: è morto Bernard Tapie (Di domenica 3 ottobre 2021) Bernard Tapie è morto dopo una lunga malattia, aveva 78 anni. Negli anni 80 e 90 è stato uno dei protagonisti della vita politica e imprenditoriale francese, ma con molte ombre e poche luci. Nato a ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 3 ottobre 2021)dopo una lunga malattia, aveva 78 anni. Negli anni 80 e 90 è stato uno dei protagonisti della vita politica e imprenditoriale francese, ma con molte ombre e poche luci. Nato a ...

Morto Bernard Tapie, ex ministro e imprenditore. Da presidente del Marsiglia vinse la Coppa dei campioni: aveva 78 anni È morto dopo una lunga malattia, a 78 anni, Bernard Tapie, ex ministro francese, uomo d'affari, presidente dell'Olympique Marsiglia. Lo si apprende dai media francesi. L'imprenditore soffriva da tempo ...

E' morto, all'età di 78 anni, Bernard Tapie ... aggiudicandosi quattro campionati consecutivi dal 1989 al 1992, una Coppa di Francia nel 1989 e la Coppa dei Campioni nel 1993, vinta a spese del Milan.

