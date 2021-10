Covid: Figliuolo, 'open day vaccini ad ottobre per militari e forze dell'ordine' (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Stiamo pensando ad alcune iniziative" per convincere a vaccinarsi militari e forze dell'ordine. Così il generale Francesco Paolo Figliuolo a Che Tempo che Fa su Rai3. "La Polizia l'11 ed il 12 fa l'open day, io ho parlato col ministro della Difesa e faremo open day anche per i militari". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Stiamo pensando ad alcune iniziative" per convincere a vaccinarsi. Così il generale Francesco Paoloa Che Tempo che Fa su Rai3. "La Polizia l'11 ed il 12 fa l'day, io ho parlato col ministroa Difesa e faremoday anche per i".

