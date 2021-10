Amico giornalista di Osimhen: “Bastardi razzisti! Non conosceranno mai pace” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Pesante condanna al razzismo da parte dell’Amico giornalista di Victor Osimhen, Oma Akatugba, che ha twittato contro gli insulti razzisti di Firenze a Victor Osimhen. “Bastardi razzisti! Non conosceranno mai pace“, ha scritto Akatugba, senza andare per il sottile. Racist bastards ! They shall all never know peace. https://t.co/yn1sMX8Aci — Oma Akatugba (@omaakatugba) October 3, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 ottobre 2021) Pesante condanna al razzismo da parte dell’di Victor, Oma Akatugba, che ha twittato contro gli insulti razzisti di Firenze a Victor. “Nonmai“, ha scritto Akatugba, senza andare per il sottile. Racist bastards ! They shall all never know peace. https://t.co/yn1sMX8Aci — Oma Akatugba (@omaakatugba) October 3, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

