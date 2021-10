Torino-Juventus 0-1, Locatelli all'86' regala il derby della Mole ai bianconeri (Di sabato 2 ottobre 2021) Torino - Dopo 85 minuti di equilibrio la Juve di porta a casa il derby della Mole grazie alla giocata di Manuel Locatelli, nuovo arrivato ma già punto di riferimento di Max Allegri in mezzo al... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 2 ottobre 2021)- Dopo 85 minuti di equilibrio la Juve di porta a casa ilgrazie alla giocata di Manuel, nuovo arrivato ma già punto di riferimento di Max Allegri in mezzo al...

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato neanche un tiro nello specchio in un primo tempo di Serie A contro il Torino per… - 433 : Locatelli fires Juventus to a late derby win over Torino ? - juventusfc : 46’ | Si riparte! Insieme, ragazzi, per questo secondo tempo! ?? ?? LIVE MATCH ? - Fprime86 : RT @cmdotcom: Ancora #Locatelli, la #Juve vince il derby col #Torino - ZonaJuventina : RT @peppebua: Torino è #Bianconera ???? #DerbyDay #Juventus #SerieATIM #photoshop -