Leonardo: ad Expo Dubai il convertiplano AW609 (Di sabato 2 ottobre 2021) Il convertiplano AW609 è il nuovo veivolo Augusta, brand rilanciato da Leonardo, che è uno degli sponsor del Padiglione Italia ad Expo. Il convertiplano è una delle principali attrazioni del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 2 ottobre 2021) Ilè il nuovo veivolo Augusta, brand rilanciato da, che è uno degli sponsor del Padiglione Italia ad. Ilè una delle principali attrazioni del ...

Ambasciatore italiano negli Emirati: Italia molto apprezzata ... Nicola Lener, intervenendo a Dubai a margine dell'evento di presentazione del nuovo terminal per elicotteri di Leonardo a Expo 2020. 'É un'Italia che ha una grandissima voglia di ripartire e direi ...

