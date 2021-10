Green pass, Vasco Rossi contro Red Ronnie: “Nessun ricatto, mi dissocio da quello che dice” (video) (Di sabato 2 ottobre 2021) “Mi faccio intervistare, ma non rispondo di quello che dice Red Ronnie e non condivido quello che va a dire in giro sul Green pass”. Nel colloqui tra Vasco Rossi e il popolare presentatore, sul nuovo disco “Siamo qui”, in uscita il 12 novembre, il rocker di Zozza, in un video pubblicato sui suoi profili social, prende le distanze da Red Ronnie. “Voglio dire subito che mi dissocio da tutte le cose che Red Ronnie dice in giro e nelle varie televisioni. Mi dissocio completamente. Non sono d’accordo su niente”, esordisce Vasco Rossi. “È un incontro tradizionale in cui spiego a Red Ronnie ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 ottobre 2021) “Mi faccio intervistare, ma non rispondo dicheRede non condividoche va a dire in giro sul”. Nel colloqui trae il popolare presentatore, sul nuovo disco “Siamo qui”, in uscita il 12 novembre, il rocker di Zozza, in unpubblicato sui suoi profili social, prende le distanze da Red. “Voglio dire subito che mida tutte le cose che Redin giro e nelle varie televisioni. Micompletamente. Non sono d’accordo su niente”, esordisce. “È un intradizionale in cui spiego a Red...

