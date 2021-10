X Factor 2021, arrivano gli Uomini coreani e cantano “Come saprei” di Giorgia. La passione per il bel canto italiano vale 4 sì (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’incredibile trio degli Uomini coreani, arrivato direttamente proprio dalla Corea sul palco di X Factor – nella terza puntata, ieri sera su Sky e NOW, e sempre disponibile on demand – ha impressionato tutti con la loro versione di “Come saprei” di Giorgia. Il loro amore per il bel canto italiano li ha portati nel nostro Paese e ai Bootcamp con ben 4 sì. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’incredibile trio degli, arrivato direttamente proprio dalla Corea sul palco di X– nella terza puntata, ieri sera su Sky e NOW, e sempre disponibile on demand – ha impressionato tutti con la loro versione di “” di. Il loro amore per il belli ha portati nel nostro Paese e ai Bootcamp con ben 4 sì. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

