Ubriaco dato per disperso, partecipa senza accorgersene alle ricerche di se stesso (Di venerdì 1 ottobre 2021) . In Turchia Beyhan Mutlu, di 50 anni, dopo una serata trascorsa con gli amici a bere, ha fatto perdere le sue tracce. La moglie, preoccupata, ha allertato le forze dell'ordine che si sono messe alla ricerca dell'uomo. Il 50enne, senza saperlo, si è trovato a partecipare alle ricerche di se stesso, insieme ai soccorritori giunti nel bosco dove lui già da prima stava passeggiando. Poi, la scoperta: "Il ricercato sono io". Beyhan Mutlu è un uomo di 50 anni, ha origini turche e martedì scorso, dopo una serata trascorsa con gli amici a suon di calici in alto e alcol in corpo, brillo e smarrito, ha partecipato alle ricerche di un uomo dato per disperso in un bosco. Ha scoperto solo dopo ore che il ricercato era lui stesso.

