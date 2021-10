Torre Annunziata, consegnata la sede al Forum dei Giovani (Di venerdì 1 ottobre 2021) È stata ufficialmente consegnata al Forum dei Giovani di Torre Annunziata la sede in cui verranno svolte le attività dell’organismo. La cerimonia di consegna dell’immobile si è tenuta lo scorso 29 settembre, nella struttura comunale di via Dante 6, con la consegna delle chiavi e la firma dei documenti di cessione da parte dell’amministrazione comunale per tutta la durata del mandato in corso. “Siamo molto fiduciosi in questo nuovo corso del Forum – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Giovanili del comune oplontino, Luisa Refuto -. Sin da subito i membri hanno dimostrato grande senso civico e impegno per il territorio. Ci auguriamo che quest’altro strumento messo a disposizione dall’amministrazione, qual è una sede autogestita, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 ottobre 2021) È stata ufficialmentealdeidilain cui verranno svolte le attività dell’organismo. La cerimonia di consegna dell’immobile si è tenuta lo scorso 29 settembre, nella struttura comunale di via Dante 6, con la consegna delle chiavi e la firma dei documenti di cessione da parte dell’amministrazione comunale per tutta la durata del mandato in corso. “Siamo molto fiduciosi in questo nuovo corso del– ha dichiarato l’assessore alle Politicheli del comune oplontino, Luisa Refuto -. Sin da subito i membri hanno dimostrato grande senso civico e impegno per il territorio. Ci auguriamo che quest’altro strumento messo a disposizione dall’amministrazione, qual è unaautogestita, ...

larampait : (FOTO) #TorreAnnunziata. Consegnata la sede al ForumdeiGiovani - T7TorreSette : Torre Annunziata - Iorio in pensione, Pagano è il nuovo comandante della Polizia locale - T7TorreSette : Torre Annunziata - Coronavirus, 2 nuovi casi e nessuna guarigione - T7TorreSette : #TorreAnnunziata - Mancanza d'acqua per guasto improvviso in alcune strade della città - mattinodinapoli : Torre Annunziata, cade l'accusa di narcotraffico: assolto il nipote del boss -