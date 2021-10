Star in the Star elimina Zucchero e Madonna: ecco chi erano i due vip ex reality mascherati (Di venerdì 1 ottobre 2021) Star in the Star è già alle battute finali. Dopo il doppio flop di ascolti incassato nelle prime due puntate, è la stessa Ilary Blasi ad aver annunciato che nell’appuntamento del 7 ottobre si giocherà la semifinale del programma in quanto saranno previste ulteriori doppie eliminazioni. Anche nel terzo appuntamento, in onda questa sera 30 settembre 2021, sono state messe a segno due eliminazioni: a lasciare il programma sono state le leggende Zucchero e Madonna. Come nella scorsa puntata, i due personaggi famosi sono stati eliminati in quanto ultimi in classifica nella loro manche e in seguito non salvati dai tre giudici in studio: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. Prima di andare a scoprire le vere identità delle due ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 ottobre 2021)in theè già alle battute finali. Dopo il doppio flop di ascolti incassato nelle prime due puntate, è la stessa Ilary Blasi ad aver annunciato che nell’appuntamento del 7 ottobre si giocherà la semifinale del programma in quanto saranno previste ulteriori doppiezioni. Anche nel terzo appuntamento, in onda questa sera 30 settembre 2021, sono state messe a segno duezioni: a lasciare il programma sono state le leggende. Come nella scorsa puntata, i due personaggi famosi sono statiti in quanto ultimi in classifica nella loro manche e in seguito non salvati dai tre giudici in studio: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. Prima di andare a scoprire le vere identità delle due ...

