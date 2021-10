Scommesse | Conference League | Roma favorita per la vittoria della Coppa

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Due vittorie in altrettante partite, 8 gol fatti e solo uno subìto: i numeriintestimoniano la forzasquadra di Mourinho in una competizione dalla quale i giallorossi puntano a trarre il massimo possibile puntando, senza nascondersi, ad arrivare fino in fondo. Anche i bookie si sono accortitanto che, secondo i betting analyst di Snai, sono proprio i giallorossi ad essere i favoriti per alzare al cielo lail prossimo 25 maggio nella finale che si giocherà all’Arena Kombetare di Tirana. Unadei ragazzi di Mourinho, riporta Agipronews, vale 5,50 volte la posta. Per i bookmaker, però, sarà fino alla fine un testa a testa con il Tottenham, proprio l’ex squadra allenata dal ...

Redazione Jamma

