Running | UltrAndoraRun | al via Francesca Canepa e Monica Casiraghi

(Di venerdì 1 ottobre 2021) E’ ormai tutto pronto ad Andora (Savona) per la seconda edizione della, ultramaratona organizzata dall’ASD RunRivieraRun in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che andrà in scena domenica 3 ottobre lungo un percorso certificato FIDAL di 2km esatti all’interno della Marina di Andora, a pochi metri di distanza dal mare. Il programma della manifestazione prevede la 12 Ore, la 6 Ore e la 6 Ore a staffetta con squadre da 2 a 6 componenti. Lo start, per tutte le competizioni è fissato per le ore 9.30 di domenica mattina. EDIZIONE 2020 – La prima edizione della, calendarizzata inizialmente per Febbraio 2020 è stata rinviata a causa della pandemia e, successivamente, si è svolta d inizio di Novembre con una partecipazione necessariamente ridotta a causa dei divieti di spostamento tra Regioni in vigore in quel periodo. ...