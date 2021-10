(Di venerdì 1 ottobre 2021) AGI -, considerato da molti il più grande calciatore della storia, è stato dimesso dal centro medico di San Paolo dove è stato ricoverato per un mese e sarà sottoposto a un trattamento di, ha detto l'. Edson Arantes do Nascimento, 80 anni, "è stato dimesso dall'Israelita Albert Einstein giovedì mattina. Il paziente è stabile eladopo l'intervento chirurgico per rimuovere un tumore all'intestino il 4 settembre", ha detto l'in un comunicato. L'non ha fornito ulteriori dettagli sul trattamento chemioterapico. Considerato dalla Fifa il più grande calciatore del Ventesimo secolo, una distinzione che condivide con la defunta stella argentina Diego Armando Maradona, ...

Advertising

sportli26181512 : Pelé dimesso: O Rey lascia l'ospedale, continuerà le sue cure a casa: Buone notizie per Pelé: il brasiliano ha infa… - _Sport_Calcio_ : Pelè lascia l'ospedale e continuerà la chemioterapia a casa: 'Quando la vita impone una sfida, è sempre più facile… - StaserasolounTG : RT @SkySport: Brasile, #Pelé lascia l'ospedale dopo un mese: 'Sono felice, ringrazio tutti per l'affetto' #SkySport - StampaNews : Pelé lascia l'ospedale ma continuerà la chemioterapia - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? Dopo un mese #Pelè lascia l'ospedale La leggenda del calcio brasiliano è stato dimesso e continuerà le cure a casa ?? https… -

Ultime Notizie dalla rete : Pelé lascia

... spesso è stato sacrificato dagli allenatori in quanto giocatore anomalo, che non sipiegare ... Negli ultimi decenni sono stati tanti i film e documentari su personaggi come, Maradona, ...e il messaggio sui social È stato un mese complicato per, felice di tornare a casa. "Quando il cammino è difficile, festeggia ogni passo del viaggio - scrive O Rey sui social - . ...