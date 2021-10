Matteo Messina Denaro ricercato in Sicilia, scatta il maxi-blitz (Di venerdì 1 ottobre 2021) ricercato in Sicilia il superlatitante mafioso Matteo Messina Denaro: il maxi-blitz della polizia nella Valle del Belice La Polizia di Stato di Trapani sta eseguendo decine di perquisizioni in Sicilia con l’obiettivo di individuare dove si nasconde il boss Matteo Messina Denaro: le perquisizioni sono partite da quelle fatte nei confronti di una serie di persone, sospettate di essere fiancheggiatori di Messina Denaro. Nei controlli, disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, sono impegnati circa 150 agenti delle squadre mobili di Palermo, Trapani e Agrigento, supportati dagli uomini del Servizio centrale operativo e dei reparti prevenzione ... Leggi su zon (Di venerdì 1 ottobre 2021)inil superlatitante mafioso: ildella polizia nella Valle del Belice La Polizia di Stato di Trapani sta eseguendo decine di perquisizioni incon l’obiettivo di individuare dove si nasconde il boss: le perquisizioni sono partite da quelle fatte nei confronti di una serie di persone, sospettate di essere fiancheggiatori di. Nei controlli, disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, sono impegnati circa 150 agenti delle squadre mobili di Palermo, Trapani e Agrigento, supportati dagli uomini del Servizio centrale operativo e dei reparti prevenzione ...

