Lutto nel mondo del cinema: addio alla star di Transformers (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lutto nel mondo del cinema: ci ha lasciti uno degli attori più amati. Tra i suoi lavori più famosi c’è sicuramente Transformers. Lutto nel mondo del cinema (AdobeStock)Stiamo parlando di un artista straordinario, di un uomo dello spettacolo che ha lavorato in due Continenti, e che vantava una formazione teatrale-accademica solidissima. Vi raccontiamo di qualità come abnegazione e doti attoriali vere, da mettere al servizio dello spettacolo, a cavallo di un grande cambiamento storico e socio-politico. Doti che gli permisero di attraversare l’Oceano, per raggiungere quella meta a cui ogni attore sogna di arrivare, ovvero Hollywood. Lutto nel mondo del cinema: addio al caratterista ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 ottobre 2021)neldel: ci ha lasciti uno degli attori più amati. Tra i suoi lavori più famosi c’è sicuramenteneldel(AdobeStock)Stiamo parlando di un artista straordinario, di un uomo dello spettacolo che ha lavorato in due Continenti, e che vantava una formazione teatrale-accademica solidissima. Vi raccontiamo di qualità come abnegazione e doti attoriali vere, da mettere al servizio dello spettacolo, a cavallo di un grande cambiamento storico e socio-politico. Doti che gli permisero di attraversare l’Oceano, per raggiungere quella meta a cui ogni attore sogna di arrivare, ovvero Hollywood.neldelal caratterista ...

Advertising

carlaruocco1 : Ancora #mortisullavoro. Ieri altre sei persone sono andate a lavorare per non tornare più a casa. Ognuno di loro è… - amaliocremones3 : Lutto al San Carlo, addio a Gianninidirettore di palcoscenico, martello sempre in tasca e gentilezza nel cuore… - il_piccolo : Si è spento il nipote del capostipite, l’ultimo “grande vecchio” dell’impresa di famiglia passata al trevigiano Zan… - occhio_notizie : Lutto nel mondo della musica classica - MoliPietro : Lutto nel mondo della musica: morto Hayko, aveva 48 anni -