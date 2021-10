GALENO | FRECCIA VERDEORO A BRAGA

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Con una doppietta siglata tutta nel secondo tempo,ha dato un grande contributo alla vittoria delin Europa League contro il Midtjylland. Chi è questo brasiliano (con passaporto portoghese) che sta facendo impazzire i tifosi dello Sporting? Andiamo a scoprire di più! Wenderson Rodrigues do Nascimento, nato a Barra do Corda il 22 ottobre 1997, è un centrocampista esterno di sinistra che può anche svariare su tutto il fronte d’attacco. Alto 1,79, ha un fisico molto agile, che gli consente, spesso e volentieri, di lasciare sul posto l’avversario per involarsi verso la porta. Inoltre, ha un buon senso del gol ed un’ottima visione di gioco, qualità che lo porta a sfornare assist e giocate illuminanti in quantità industriale.ha iniziato la sua carriera sui campi di periferia brasiliani, indossando ...