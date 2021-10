Fine di campagna elettorale ad alta tensione nel centrodestra (Di venerdì 1 ottobre 2021) AGi - Tra il 'caso Morisi', le tensioni interne alla Lega e i sospetti tra alleati, è ad alta tensione la Fine della campagna elettorale del centrodestra, in vista delle amministrative di domenica e lunedì. Oggi, a Roma Sud, si scatterà la prima vera 'foto di famiglia' della coalizione, con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, al fianco del candidato al Campidoglio, Enrico Michetti. L'immagine avrebbe dovuto essere la stessa anche ieri a Milano, con Luca Bernardo. E' polemica ma, per oggettivi problemi di ritardi nei trasferimenti aerei e ferroviari dei due leader di Lega e Fratelli d'Italia, la foto non è riuscita, con Salvini che ha dovuto lasciare la conferenza stampa prima dell'arrivo di Meloni. In una nota congiunta, Salvini e Meloni hanno negato “polemiche o ... Leggi su agi (Di venerdì 1 ottobre 2021) AGi - Tra il 'caso Morisi', le tensioni interne alla Lega e i sospetti tra alleati, è adladelladel, in vista delle amministrative di domenica e lunedì. Oggi, a Roma Sud, si scatterà la prima vera 'foto di famiglia' della coalizione, con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, al fianco del candidato al Campidoglio, Enrico Michetti. L'immagine avrebbe dovuto essere la stessa anche ieri a Milano, con Luca Bernardo. E' polemica ma, per oggettivi problemi di ritardi nei trasferimenti aerei e ferroviari dei due leader di Lega e Fratelli d'Italia, la foto non è riuscita, con Salvini che ha dovuto lasciare la conferenza stampa prima dell'arrivo di Meloni. In una nota congiunta, Salvini e Meloni hanno negato “polemiche o ...

