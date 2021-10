Federico Rossi | la nuova fiamma è Annalisa Scarrone?

Leggi su piusanipiubelli

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Qualche tempo fa, ex membro del duo musicale “Benji e Fede”, aveva annunciato di aver chiuso con Paola di Benedetto, sua storica fidanzata a cui era legato da diverso tempo. Sembra che il cantante, però, abbia già ritrovato l’amore.e Paola Di Benedetto hanno chiuso ormai da diverso tempo. Alla bellissima ex Madre Natura sono stati accostati numerosi flirt, tra cui quello con Stefano De Martino, ma ad oggi la giovane sembra essere single. La questione è diversa, invece, per quanto riguarda. Di recente, infatti, il cantante ha lanciato il tormentone estivo “Movimento Lento” cone secondo qualcuno tra lui e la collega ci sarebbe più di un rapporto lavorativo. I due avevano già collaborato ...