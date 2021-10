El Shaarawy uomo di coppa | i suoi numeri fanno ben sperare i tifosi della Roma

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Stephan Elcontinua a dimostrarsi un giocatore infallibile in ambito europeo. Con il gol messo a segno ieri nella sfida contro lo Zorya, l’attaccante giallorosso ha segnato almeno un gol in quattro delle ultime cinque uscite nelle coppe internazionali. Rispetto alla scorsa stagione con l’arrivo di Mourinho il Faraone sta infatti trovando maggiore spazio. Finora sono quattro i centri messi a segno dall’iniziostagione, di cui due in Conference League.chebentutto il popolonista che non ha mai smesso di supportare il giocatore ligure, aspettandosi sempre molto da lui. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

matadezurdaa_ : se El Shaarawy avesse un po' della capacità che ha Zaniolo di saltare l'uomo sull'interno l'attacco della Roma sarebbe molto più pericoloso

