(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – “Ho avuto la fortuna di allenare diverse società della provincia di Benevento riuscendo ad ottenere risultati e successi importanti che mi hanno fatto crescere come persona e come tecnico“. Si presenta così l’allenatore della DPSG, compagine di San Giorgio del Sannio, Francesco. Chiamata – Avevo deciso di fermarmi per impegni personali ma poi è arrivata la chiamata del presidente Camerlengo e in pochi minuti abbiamo trovato l’intesa. Ringrazio il Presidente e la responsabile staff tecnico Raffaella Pericolo per la fiducia che hanno riposto in me. San Giorgio del Sannio – E’ una, una società che ha scritto e continua a scrivere paginedel ...

Advertising

anteprima24 : ** DP Noleggi SG Volley, #Franzese: 'Piazza importante, ambiziosa e con un grande progetto' **… - ilvaglio1 : DP Noleggi SG Volley 1997, colpo di mercato: arriva Agnese Iodice #DPNoleggiSGVolley1997 #pallavolo #AgneseIodice… - anteprima24 : ** DP Noleggi SG #Volley 1997, ufficiale l'ingaggio di Agnese Iodice ** - ottopagine : DP Noleggi SG Volley, Camerlengo piazza il colpo Iodice #SanGiorgiodelSannio - TV7Benevento : DP Noleggi SG Volley 1997, colpo di mercato: Agnese Iodice!... -

Ultime Notizie dalla rete : Noleggi Volley

TV Sette Benevento

...Mercatò Atlante Montello Inco Armando Group Citroen Adnet Advanced Technology Network Mollo... la Campionessa d'Europa Sara Bonifacio, atleta nata e cresciuta nel L'Albafino alla ...San Giorgio del Sannio . Arriva un grande rinforzo sul mercato per la DPSGche piazza un importante colpo in vista del prossimo campionato di serie C femminile. A vestire i colori della società sangiorgese sarà la forte schiacciatrice Agnese Iodice, atleta ...Arriva dopo aver conquistato la promozione in B1 con l’Olimpia Volley San Salvatore Telesino Arriva un grande rinforzo sul mercato per la DP Noleggi SG Volley che piazza un importante colpo ...Arriva un grande rinforzo sul mercato per la DP Noleggi SG Volley che piazza un importante colpo in vista del prossimo campionato di serie C femminile. A vestire i colori della società sangiorgese sar ...