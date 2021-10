Dal pianeta degli umani (2021): Una fiaba macabra tra realtà e finzione (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dal pianeta degli umani Titolo originale: Dal pianeta degli umani Anno: 2021 Paese: Italia, Belgio, Francia Genere: documentario Produzione: GraffitiDoc, Iota Production, Tag Film, Rai cinema Durata: 1h 28m Regia: Giovanni Cioni Sceneggiatura: Giovanni Cioni Fotografia: Giovanni Cioni Montaggio: Philippe Boucq Musiche: Juan Carlos Tolosa Attori: Giovanni Cioni Trailer Dal pianeta degli umani Trama di Dal pianeta degli umani Una fiaba, narrata da un coro di rane. Il silenzio della frontiera di Ventimiglia, tra Italia e Francia, dove avviene la marcia dei migrati e del dolore, dove uomini per ottenere la ... Leggi su locchiodelcineasta (Di venerdì 1 ottobre 2021) DalTitolo originale: DalAnno:Paese: Italia, Belgio, Francia Genere: documentario Produzione: GraffitiDoc, Iota Production, Tag Film, Rai cinema Durata: 1h 28m Regia: Giovanni Cioni Sceneggiatura: Giovanni Cioni Fotografia: Giovanni Cioni Montaggio: Philippe Boucq Musiche: Juan Carlos Tolosa Attori: Giovanni Cioni Trailer DalTrama di DalUna, narrata da un coro di rane. Il silenzio della frontiera di Ventimiglia, tra Italia e Francia, dove avviene la marcia dei migrati e del dolore, dove uomini per ottenere la ...

