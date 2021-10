Avellino-Catanzaro | Ghirelli | “Due squadre in cerca d’autore”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Ieri sera, lo stadio con il 100% del pubblico consentito dalle attuali normative per prevenire il “maledetto “. In curva anche gli ultras che hanno recepito il messaggio del club del patron D’Agostino. Il pubblico che cantava, le bandiere che si libravano verso il cielo, mi sono emozionato, finalmente il sogno si era trasformato in realtà, cioè tornava il sapore del calcio normale e il vuoto assordante dei lunghi mesi alle spalle era un brutto ricordo. Forse ci siamo sulla via giusta, un pubblico che torna, i tifosi che capiscono che tutti soffriamo e vorremmo tornare al 100% , un club che promuove il ritorno del pubblico”. Così attraverso il suo profilo Facebook il presidente della LegaPro, Francesco. “Aggiungo, non dobbiamo abbassare la guardia, ...