Arpaia, questa sera interruzione del servizio idrico per un guasto improvviso (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoArpaia – La Gesesa comunica che a causa di un guasto improvviso sulla rete questa sera saremo costretti ad interrompere l'erogazione dalle 23:00 alle 6:00. Tale sospensione è necessaria per garantire una regolare distribuzione nelle ore successive. Le zone interessate sono: via Appia est, via Roma , via San Fortunato. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

