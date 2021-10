Alba Parietti: «Noi donne, le peggiori nemiche di noi stesse» (Di venerdì 1 ottobre 2021) Qualora ve lo steste chiedendo, la risposta è no: Alba Parietti non ha accettato di partecipare a Tale e Quale Show per vincere, ma per stupire. «Dopo la prima settimana ho capito quale poteva essere il mio ruolo all’interno di un programma come questo. Non potendo contare su capacità tecniche e canore, punto tutto sull’effetto sorpresa, sullo scherzare, sull’evento nell’evento. Creare qualcosa di provocatorio e di sprezzante, dopotutto, è una cosa che ho sempre fatto» spiega Alba al telefono, impegnata in una lunga sessione di trucco che la trasformerà, nella puntata del 1° ottobre, in Donatella Rettore. Le sue imitazioni di Loredana Bertè e di Damiano dei Måneskin sono entrate nella storia del programma per la volontà di rompere gli schemi e di dimostrare, qualora ce ne fosse bisogno, che la Parietti, a 60 anni compiuti quasi per scherzo la scorsa estate, le sfide non hanno mai fatto paura. https://www.youtube.com/watch?v=FUfUVHnHky0 Leggi su vanityfair (Di venerdì 1 ottobre 2021) Qualora ve lo steste chiedendo, la risposta è no: Alba Parietti non ha accettato di partecipare a Tale e Quale Show per vincere, ma per stupire. «Dopo la prima settimana ho capito quale poteva essere il mio ruolo all’interno di un programma come questo. Non potendo contare su capacità tecniche e canore, punto tutto sull’effetto sorpresa, sullo scherzare, sull’evento nell’evento. Creare qualcosa di provocatorio e di sprezzante, dopotutto, è una cosa che ho sempre fatto» spiega Alba al telefono, impegnata in una lunga sessione di trucco che la trasformerà, nella puntata del 1° ottobre, in Donatella Rettore. Le sue imitazioni di Loredana Bertè e di Damiano dei Måneskin sono entrate nella storia del programma per la volontà di rompere gli schemi e di dimostrare, qualora ce ne fosse bisogno, che la Parietti, a 60 anni compiuti quasi per scherzo la scorsa estate, le sfide non hanno mai fatto paura. https://www.youtube.com/watch?v=FUfUVHnHky0

