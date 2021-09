Zanetti: “Non è possibile giocare partite così ravvicinate! Il Cagliari ha giocatori importanti” (Di giovedì 30 settembre 2021) Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Cagliari: “Non sono partiti bene, ha fatto dei cambi, è alla ricerca della stabilità e dell’identità, ma sinceramente ha dei giocatori che da un momento all’altro possono cambiare la storia del momento negativo che stanno vivendo. Per noi è una partita importante, credo che il Venezia sia in crescendo, da Empoli in poi abbiamo inanellato quattro buone prestazioni. Voglio continuità e credo che questa possa portare punti, la strada è assolutamente quella giusta”. Anche una polemica sulle partite ravvicinate del suo Venezia: “Mi disturba molto, ho capito che siamo una neopromossa, l’ultima ruota del carro e faremo in modo di dimostrare che si sbagliano. Però non è possibile giocare ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Paolo, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il: “Non sono partiti bene, ha fatto dei cambi, è alla ricerca della stabilità e dell’identità, ma sinceramente ha deiche da un momento all’altro possono cambiare la storia del momento negativo che stanno vivendo. Per noi è una partita importante, credo che il Venezia sia in crescendo, da Empoli in poi abbiamo inanellato quattro buone prestazioni. Voglio continuità e credo che questa possa portare punti, la strada è assolutamente quella giusta”. Anche una polemica sulleravvicinate del suo Venezia: “Mi disturba molto, ho capito che siamo una neopromossa, l’ultima ruota del carro e faremo in modo di dimostrare che si sbagliano. Però non è...

