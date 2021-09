Un Posto al Sole, confessione choc di un ex attore: “Volevano vendere video delle mie figlie” (Di giovedì 30 settembre 2021) Un attore della fiction ‘Un Posto al Sole’ ha rivelato che alcune signore Volevano vendere le foto delle sue bambine: il pauroso retroscena. Giuseppe Zeno è uno degli attori più amati di ‘Un Posto al Sole‘ ed è sposato con l’attrice Margareth Madè. Dalla relazione tra i due sono nate due bimbe, Angelica e Beatrice, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Undella fiction ‘Unal’ ha rivelato che alcune signorele fotosue bambine: il pauroso retroscena. Giuseppe Zeno è uno degli attori più amati di ‘Unal‘ ed è sposato con l’attrice Margareth Madè. Dalla relazione tra i due sono nate due bimbe, Angelica e Beatrice, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

tarutac : RT @pojetti: La vicequestora contro il green pass è malata si presenzialismo, scrive romanzi, si capisce che vorrebbe un altro posto al sol… - allegra134 : Orlando bluff e Calenda https:/ Bassa politica da tre soldi, tipica del PD di questi anni che annaspano per conserv… - MirellaPascali : @MilenaPapale @valy_s Brindisi forse voleva un posto al sole ma per alzare la voce ci vuole statura intellettuale. Non lo guarderò più - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni 28 settembre: Niko fa parlare Pasquale - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 28 settembre: nuovi scontri tra Filippo e Serena -