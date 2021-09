Ultime Notizie Roma del 30-09-2021 ore 19:10 (Di giovedì 30 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano e condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione nel processo Xenia al tribunale di Locri sui presunti illeciti nella gestione dei migranti la sentenza condanna Lugano a quasi il doppio degli anni di reclusione che erano stati chiesti dal PM restituire €500000 di finanziamenti avuti da Unione Europea governo una vicenda inaudita mi aspettavo la soluzione macchiato per sempre per colpe che non ho commesso il centro di Lugano la politica si divide il centro-sinistra parla di sentenza abnorme politica ingiusta mentre il centrodestra parla di reati gravissimi un Gasparri che polemizza con la fiction TV continua a Lastra sul lavoro in uno stabile nel reggiano un operaio edile di 56 anni muore per lesioni gravi riportate a seguito di una caduta da 10 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano e condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione nel processo Xenia al tribunale di Locri sui presunti illeciti nella gestione dei migranti la sentenza condanna Lugano a quasi il doppio degli anni di reclusione che erano stati chiesti dal PM restituire €500000 di finanziamenti avuti da Unione Europea governo una vicenda inaudita mi aspettavo la soluzione macchiato per sempre per colpe che non ho commesso il centro di Lugano la politica si divide il centro-sinistra parla di sentenza abnorme politica ingiusta mentre il centrodestra parla di reati gravissimi un Gasparri che polemizza con la fiction TV continua a Lastra sul lavoro in uno stabile nel reggiano un operaio edile di 56 anni muore per lesioni gravi riportate a seguito di una caduta da 10 ...

