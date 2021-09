Tunisia, la prima volta di una premier donna (Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidente tunisino Kais Saied ha dato a Najla Bouden l’incarico di formare il nuovo governo. È la prima donna nel paese e la prima nel mondo arabo. Non è una scelta venuta dalle urne. Il precedente premier è stato destituito in luglio ed è stato sospeso il lavoro del Parlamento. Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidente tunisino Kais Saied ha dato a Najla Bouden l’incarico di formare il nuovo governo. È la prima donna nel paese e la prima nel mondo arabo. Non è una scelta venuta dalle urne. Il precedente premier è stato destituito in luglio ed è stato sospeso il lavoro del Parlamento.

