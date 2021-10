Sonia Bruganelli commenta le accuse che le hanno rivolto le gieffine per il “razzismo di Soleil”

(Di venerdì 1 ottobre 2021)Sorge con la frase ‘smettetela di urlare come delle scimmie‘ ha scatenato un’enorme polemica ed è stata accusata di. Qualcuno ha anche messo le mani avanti ed ha dichiarato che serenderà nuovamente immune l’influencer, darà una pessima immagine del programma. Secondo Clarissa Selassié (e non solo) l’opinionista dovrebbe prendere le distanze dae condannare le sue frasi, altrimenti “significa che il GF Vip tollera il“. Ovviamente la moglie di Paolo Bolonis ha sentito tutto ed ha giàto queste parole in una sua storia Instagram:”Domani ne parleremo molto bene, tutto giù previsto“. Questo significa che lasi aspettava che prima o poi qualche gieffina avrebbe puntato il dito anche contro ...

Adriana Volpe è tornata nuovamente sulla vicenda che l'ha vista protagonista insieme alla collega opinionista del GF Vip ,. In un suo recente intervento a Casa Chi , il format web di Chi Magazine, la Volpe ha commentato le parole che si sono scambiate nell'ultima puntata del reality. Adriana Volpe torna ...Adriana Volpe a ruota libera: intervistata a Casa Chi, la conduttrice trentina ha sviscerato i retroscena relativi agli attriti che l'hanno vista protagonista con, la moglie di Paolo Bonolis nonché sua collega al Grande Fratello Vip. La tensione è salita dopo che la produttrice si è immortalata su Instagram assieme a Giancarlo Magalli che, ...Sonia Bruganelli e la rivelazione su sua figlia Silvia. Sonia Bruganelli ai microfoni di Verissimo ha dichiarato di essersi commossa quando alla fine di una puntata del GFVIP6 sua figlia Silvia le ha ...Soleil Sorge 'Io razzista? Nella Casa del Grande Fratello Vip si continua a discutere della frase di Soleil Sorge per alcuni “razzista”. Soleil Sorge Vs Samy e Ainett 'Non urlate come scimmie'/ Caos a ...