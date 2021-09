Sheriff, la sorpresa che ora spaventa l’Inter: il valore della rosa capolista in Champions (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo Sheriff Tiraspol è primo nel girone dell’Inter in Champions League. Ecco quanto vale la rosa Da squadra materasso a vera e propria sorpresa che fa paura a colossi del calibro di Inter e Real Madrid. Lo Sheriff è la vera sorpresa di questa Champions League: i moldavi guidano il girone dei nerazzurri a punteggio pieno dopo due giornate. Un risultato impronosticabile alla vigilia per una squadra che, dati alla mano, ha la rosa che vale meno di tutte le altre nella competizione (12 milioni). Una minaccia che l’Inter dovrà affrontare con carattere e tanta attenzione. A riportarlo è Libero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULl’Inter SU INTER NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) LoTiraspol è primo nel girone delinLeague. Ecco quanto vale laDa squadra materasso a vera e propriache fa paura a colossi del calibro di Inter e Real Madrid. Loè la veradi questaLeague: i moldavi guidano il girone dei nerazzurri a punteggio pieno dopo due giornate. Un risultato impronosticabile alla vigilia per una squadra che, dati alla mano, ha lache vale meno di tutte le altre nella competizione (12 milioni). Una minaccia chedovrà affrontare con carattere e tanta attenzione. A riportarlo è Libero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSU INTER NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

