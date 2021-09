Sassuolo-Inter streaming gratis e diretta tv Sky? Dove vedere Serie A

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il match, valido per la settima giornata dellaA 2021/22, si gioca sabato 2 ottobre alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa sono a quota sette punti ed affrontano la squadra di Simone Inzaghi, terza in classifica con quattordici punti. Le probabili formazioni diA L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Probabili formazioni, 9^ giornataA L’vince contro il, il riepilogo del sabato diA L’batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di A DAZN ...

... 1/10 20:45 Cagliari - Venezia DAZN/SKY 2/10 15:00 Salernitana - Genoa DAZN 2/10 18:00 Torino - Juventus DAZN 2/10 20:45DAZN/SKY 3/10 12:30 Bologna - Lazio DAZN/SKY 3/10 15:00 ...Cagliari - Venezia,e Bologna - Lazio saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go. PROBABILI FORMAZIONI " CONSIGLI " PAGELLE " PRONOSTICI " ARBITRI Venerdì 1 ottobre ...Il match Sassuolo-Inter, valido per la settima giornata della Serie A 2021/22, si gioca sabato 2 ottobre alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I pad ...PRONOSTICI SERIE A Ed eccoci con i pronostici targati Superscommesse.it della settima giornata della Serie A. Iniziamo subito con Cagliari-Venezia, partita che apre la settima giornata di campionato.