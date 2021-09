Salone di Ginevra - L' edizione 2022 è confermata | si terrà dal 19 al 27 febbraio

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 30 settembre 2021) ormai ufficiale: ilinternazionale disi farà. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e le recenti dichiarazioni rese ad Automotive News dall'organizzazione, il consiglio della fondazione Gims, gestore della più importante fiera automobilistica d'Europa, ha infatti confermato in via definitiva l'della manifestazione. Smentendo, così, le continue speculazioni su una possibile cancellazione. Le date. Ilelvetico, annullato per due volte consecutive a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia del coronavirus, sidal 19 al 27prossimo nella tradizionale cornice del Palexpo, ma in tono decisamente minore rispetto al passato. Al momento, infatti, risulterebbela presenza di una ...